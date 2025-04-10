الخميس 12 شوال 1446 ﻫ - 10 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فضل الله: ننفي الادعاءات حول تهريب السلاح عبر مرفأ بيروت

منذ 9 دقائق
النائب حسن فضل الله

النائب حسن فضل الله

A A A
طباعة المقال

اعتبر عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله من مجلس النواب ان “الحكومة هي المسؤولة عن القيام بأي جهد رسمي لوقف الاعتداءات الاسرائيلية وعليها التزام ما جاء في بيانها الوزاري”، واعتبر ان هناك “بندًا أساسيًا يجب أن يكون على جدول أعمال الحكومة وهو وقف استباحة لبنان وهذه هي الأولوية الوطنية”، ورأى أن “المواطنين يعانون الاعتداءات الإسرائيلية ويطالبون الدولة بالقيام بدورها الفعلي”.

وأشار الى ان “النقاش الجدي يجب أن يركز على الحقائق المرتبطة بالاعتداءات الاسرائيلية وكيفية مواجهتها ضمن استراتيجية وطنية وحوار بين الحرصاء على هذه الوطنية”، لافتا الى ان “الجيش الإسرائيلي ارتكب جرائم حرب ضد مدنيين عزّل على مرأى لجنة مراقبة وقف النار والأمم المتحدة والدولة اللبنانية”.

ونفى”الادعاءات حول تهريب السلاح عبر مرفأ بيروت وندعو القضاء المختص إلى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق مروجي هذه الاكاذيب”.

وراى ان “هناك من يعمل على ضرب الأسس التي يقوم عليها لبنان كبلد للتنوع والشراكة ولا يتوانى في استهداف وحدة مؤسسات الدولة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    اجتماع بين وزيرة البيئة اجتماعًا مع فريق عمل البنك الدولي
    إجتماع بين وزيرة البيئة والبنك الدولي.. والسبب خطر الحرائق!
    النائب فؤاد مخزومي
    مخزومي: لحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الأمنية فقط
    مطار رفيق الحريري الدولي
    أكثر من مليون و250 ألف مسافر عبر المطار في الأشهر الأولى من العام 2025

    الأكثر قراءة

    وفيق صفا
    وفيق صفا ينشط في بيروت.. أسلحة من إيران تحطّ في المرفأ!
    مدرسة الأمير شكيب ارسلان الرسمية في بيروت
    تحديد عطلة المدارس في الجمعة العظيمة والفصح
    العشائر العربية- تعبيرية
    العشائر العربية تدخل بقوة على خط الانتخابات البلدية.. والطموح إلى النيابة