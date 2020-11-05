فضيحةُ الطحين بين تقاذف المسؤوليات وضياع الهبات

بعد أن كشفت شرطة بلدية الغبيري على مستودعات المدينة الرياضية عن عثورها على آلاف الأطنان من الطحين وهي من ضمن المساعدات المرسلة من دولة العراق، مخزّنة بشكل سيء أسفل المدرجات وفي القاعات السفلية ومعرضة للمياه والرطوبة والهواء، أوضح المدير العام للمنشآت الرياضية رياض الشيخة في بيان، تعليقا على موضوع الطحين الموجود في منشآت المدينة الرياضية، أن “الطحين مخزن لصالح وزارة الاقتصاد بناء على طلبها لمدة 15 يوما لا غير إلى حين توزيعه، وليس لنا أي علاقة بهذا الموضوع”.

من جهته وجّه وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال راوول نعمة كتابا الى الامانة العامة لمجلس الوزراء بشأن تخزين هبة الطحين العراقي.

وأفاد انه “لم يكن على استعداد لتفريغها وتخزينها في غضون 3 ايام من تبليغه بالهبة، لكن قامت مديرية الجيش بتقديم المدينة الرياضية كمستودع موقت تحت اشرافهم”.

واشار الى انه “تم تخزين 7000 طنا على طبال خشبية بحماية شوادر بلاستيكية اما الصور التي انتشرت فهي عبارة عن اكياس تالفة غير صالحة للتصنيع وقد وضعت جانبا لتلفها”.

كما اعلن عن قرارات اساسية بشأن مصير هذه الهبة، كما الهبات الاخرى.

يذكر أنه تم العثور على آلاف الأطنان من الطحين مقدمة من دولة العراق مخزنة بشكل سيء أسفل المدرجات وفي القاعات السفلية للمدينة الرياضية.