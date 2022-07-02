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فقد وعيه وسقط في البحر.. إنقاذ فنان لبناني من حادث غرق

منذ ساعتين
ماء البحر- تعبيرية

ماء البحر- تعبيرية

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تعرّض النجم اللبناني “ريان” لوعكة صحية وتمّ إنقاذه من حادث غرق أثناء تواجده في البحر.

وفي التفاصيل، فقد الفنان ريان الوعي في البحر وكاد يغرق، حيث لاحظ المتواجدون على الشاطئ سقوطه في الماء بشكل مفاجئ.

وهرع ثلاثة شبان لانتشال ريان حيث قدّموا له الإسعافات الأولية.

وريان، نجم لبناني، اسمه الحقيقي كريكور جورج كريكوريان من أصل أرمني.

درس الحقوق في إحدى الجامعات اللبنانية.

وكانت انطلاقته الفنية بأغنية “أنت غرامي”، حيث تعاون في بداياته مع شركة music is my life وأطلق ألبومه الأول “حالة غريبة” عام ٢٠٠٤ من إنتاج شركة روتانا.

ابتعد عن الساحة الفنية وعاد بأغنية “صدقني بتخسر، وشوشتا، قضيت عليه، وغيرها.

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