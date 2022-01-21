السبت 19 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 22 يناير 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فكّ تحالف جمعية المشاريع مع الثنائي الشيعي “غير رسمي”

منذ 22 ساعة
آخر تحديث: 21 - يناير - 2022 8:08 مساءً
جمعية المشاريع

جمعية المشاريع

A A A
طباعة المقال

علم موقع “صوت بيروت إنترناشونال” من مصدر رفض الكشف عن اسمه أن كل الكلام المنشور في بعض المواقع الإخبارية عن فك تحالف جمعية المشاريع عن الثنائي الشيعي غير رسمي.

وبحسب المصدر، فإن الجمعية لم تحدد خياراتها بعد و أن رئيسها الشيخ حسام قراقيرة لم يختر الشخصيات المرشحة حتى الآن.

علمًا أن النائب جبران باسيل سبق وزار مقر الجمعية في برج أبي حيدر منذ نحو شهر والتقى قراقيرة بحضور بعض المسؤولين من الطرفين من بينهم النائب عن الجمعية عدنان طرابلسي، ولم تعلن الجمعية ولا باسيل عن الزيارة، وجرى تناول موضوع التحالفات في بيروت ولم يصل المجتمعون إلى أي اتفاق.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

المزيد من أخبار لبنان

النائب علي بزي
بزي: الانتخابات النيابية مفصليّة… وجاهزون لخوضها
كاسترو عبدالله: للالتفاف حول الاتحاد الوطني لخوض معركة تصحيح الاجور
التيار الوطني الحر
الوطني الحر: مشروع الموازنة لن ينهضَ بالاقتصاد

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

انقطاع الكهرباء- تعبيرية
احذروا القاتل الصامت وقت انقطاع الكهرباء
لقاح كورونا
ما حقيقة ملاحقة مدير فايزر وإلغاء جميع أشكال التلقيح لكورونا؟ إليكم الإجابة الحاسمة
الدولار
الدولار الأسود إلى مزيد من الانخفاض