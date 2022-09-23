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فهد: الاستقرار الأمني أساسي في مسألة الاستقرار الاجتماعي

منذ 40 دقيقة
نبيل فهد

نبيل فهد

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أكّد نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان نبيل فهد، أنّ خطة الهيئات الاقتصادية ترتكز على مبدأ ‏أساسي هو إعادة إنماء الاقتصاد، لافتًا إلى أنّ صندوق النقد يطلب اعتبار الفجوة المالية من الخسائر‎. ‎

وأشار فهد، في حديث لإذاعة “صوت كل لبنان”، إلى أن غرفة التجارة تلتقي مع الحكومة في عدد كبير من النقاط ولا سيما لناحية ‏إعادة الودائع وانماء الاقتصاد وطريقة اعتماد “الليلرة”.‏

واعتبر أنّ الاستقرار الأمني أساسي في مسألة الاستقرار الاجتماعي، مضيفًا: “عانينا في السوبرماركت من بعض الاشكالات خلال ‏فترة الدعم”. ولفت فهد إلى أن نقابة السوبرماركت لا يمكنها أن تفرض أسعار السلع في أي نقطة بيع، مفيدًا بأن النقابة تعتمد مبدأ ‏المنافسة التي تحدد مستوى الأسعار في الأسواق‎.‎

وقال: “إعلان الأسعار هو السبيل الوحيد لمعرفة الأسعار وتقاربها‎”.‎

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