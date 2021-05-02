فهمي: تمّ الكشف عن المتورّطين في عملية تهريب الكبتاغون

أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي أنه لا يمكن لأيّ دولة أن تضبط حدودها مئة في المئة، مضيفا: “بدأنا بمتابعة الموضوع، وسنفعّل ضبط الحدود استناداً إلى توجيهات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والأوامر التي أُعطيت من المجلس الأعلى للدفاع وستتمّ محاسبة أيّ مسؤول عن أيّ فساد أو تهريب.”

وأوضح في حديث للـ”ام تي في” أنه تمّ الكشف عن المتورّطين في عملية تهريب الكبتاغون ومتابعة الموضوع جارية والدولة اللبنانية ستتّخذ الإجراءات اللازمة بحقّ المتورّطين بهذا الملفّ، مشددا على أنه لا يمكن تأكيد تورّط حزب الله.

وكشف فهمي أن التواصل لم ينقطع مع السعودية، مردفا: “بدل الاستجداء بالوضع الاقتصادي الصعب لرفع الحظر عن المنتجات اللبنانية يجب أن نعمل يداً بيد من أجل أن نكون متماسكين ومتكاتفين ويجب أن نكون حازمين أكثر في الموضوع.