فهمي: رفعت مشروع قانون لإعفاء المركبات من رسوم السير لعام 2020 أو 2021

وزير الداخلية محمد فهمي
وزير الداخلية محمد فهمي

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رفع وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء مشروع قانون متعلق بإعفاء المركبات والآليات كافة من رسوم السير السنوية للعام 2020 أو العام 2021 والغرامات المرتبطة بها ورسوم اللوحات المميزة.

وقال فهمي عبر “تويتر”: “في ظل الظروف الاقتصادية، رفعت إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء مشروع قانون متعلق بإعفاء المركبات والآليات كافة من رسوم السير السنوية للعام 2020 أو العام 2021 والغرامات المرتبطة بها ورسوم اللوحات المميزة، لعرضه على مجلس الوزراء على أن يحال الى مجلس النواب لإقراره”.

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المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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