فهمي: سنقضي على كل من يحاول العبث بأمن لبنان

زار وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي المديرية العامة لقوى الامن الداخلي.

وقال لعناصر قوى الأمن: “جئت لأهنئكم على ما قمتم وتقومون به خلال تنفيذ مهامكم من أجل المحافظة على أمن مجتمعكم.

انتم من تتابعون مهمات أجيال سبقتكم في هذه المؤسسة، مئة وستون عامًا من العمل الدؤوب والانجازات والتضحيات.

انتم من وقفتم بوجه كل من حاول الاعتداء على أمن لبنان ، وأنتم من نجحتم في عملكم الامني وكشفتم من خطط لتفتيت لبنان.

انتم من اقسمتم، انتم الانضباط والوفاء، انتم النخوة والاخلاق، انتم التضحية والشهامة.

ضعوا القانون نصب أعينكم، وابقوا دائماً الى جانب الحق والى جانب المواطن.

ابقوا لائقين كما انتم، وحازمين خلال تنفيذ مهامكم.

حافظوا على هيبتكم، لأنها تحمي هيبة الدولة.

كونوا يداً واحدة، وفي تماسككم سنقضي على كل من يحاول العبث بأمن لبنان.

من يعمل يخطئ، فلنستفد من أخطائنا من اجل مصلحة مؤسستنا ومصلحة بلدنا”.