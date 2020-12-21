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فهمي عن جريمة الكحالة: الوضع الأمني جيد

منذ 9 دقائق
محمد فهمي

محمد فهمي

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تقدّم وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي بأحرّ التعازي لأهل الضحية الشاب جوزيف بجاني وبلدته. وأكد فهمي في حديث تلفزيوني أن الأجهزة الأمنية تعمل في هذا الموضوع وأنا أؤكد أن سنكشف الجريمة. وطمأن أهله وعائلته فالوضع الأمني جيد ولا يزال لحد الآن مستتب.

ورأى فهمي أن الخوف اليوم من الوضع الاقتصادي وهو ممكن ان يوصلنا إلى وضع أمني سيء وعلى المواطن أن يساعد للتخفيف من تعاظم تفشي الفيروس. وأكد أن المطار سيظل مفتوحاً حتى في الرحلات إلى بريطانيا ولكن الوافد سيتم حجره 3 أيام ومن بعدها يقوم بفحص الـpcr.

وطلب من المواطنين مساعدتنا ومساعدة نفسه لتجاوز هذه الازمة بأقلّ ضرر ممكن. تمكنت كاميرات المراقبة من توثيق لحظة وقوع جريمة الكحالة التي حصلت صباح اليوم الإثنين وذهب ضحيتها الشاب جوزيف بجاني.

وقضى بجاني بإطلاق النار عليه في بلدة الكحالة قضاء عاليه، على يد مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية، فيما كان يوصل أولاده إلى المدرسة، فأصيب بطلقات عدة نقل على أثرها إلى مستشفى السان شارل، لكنه ما لبث أن فارق الحياة. وفر المسلحون إلى جهة مجهولة، في حين حضرت عناصر من الاجهزة الامنية إلى المكان وباشرت التحقيق بالحادث.

وأغلق عدد من الاهالي في بلدة الكحالة الطريق بالتزامن مع قرع اجراس الكنائس تنديدا بجريمة قتل الشاب جوزيف بجاني صباحا بينما كان يهمّ بنقل أولاده الى المدرسة. يذكر أن المغدور يعمل في مجال التصوير وفي شركة اتصالات ومعلومات عن أنه مصور معتمد لدى أحد الأجهزة الامنية.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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