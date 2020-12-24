فهمي: عيّدوا بأمان

عايد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي اللبنانيين بعيد الميلاد.

وقال عبر “تويتر”: “بمناسبة عيد الميلاد المجيد، بتوجه للبنانيين بأحر التمنيات انو يحل هالعيد علين “اقله بنعمة الصحة”، على الرغم من كل الظروف يلي عم نمرق فيها”.

وأضاف: “ما تخلو فرحة اللقاء بالاحبة والاهل تتحول لمأساة وتفوت الدمعة على بيوتكن”.

وتابع: “كل عام وانتو بخير ويستعيد لبنان عافيتو ورونقو. عيّدوا بأمان”.

يذكر أن اللبنانيين يعايدون هذا العام بغصة وألم إثر الأزمة الاقتصادية التي يمروا بها وجائحة كورونا وأخيراً انفجار مرفأ بيروت الذي دمّر باقي أحلام الناس.

ويشهد لبنان أسوأ انهيار اقتصادي منذ عقود، يتزامن مع شحّ الدولار وفقدان العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها، عدا عن ارتفاع معدل التضخم، ما جعل قرابة نصف السكان تحت خط الفقر.

ودفعت هذه الأزمة مئات آلاف اللبنانيين للخروج إلى الشارع منذ 17 أكتوبر احتجاجاً على أداء الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد والفشل في إدارة الأزمات المتلاحقة.

وتخلّف لبنان في مارس عن تسديد ديونه الخارجية، للمرة الأولى في تاريخه. وأقرّت الحكومة نهاية أبريل خطة اصلاح اقتصادية، طلب لبنان على أساسها مساعدة من صندوق النقد الدولي.

ويعقد مسؤولون من الطرفين اجتماعات متلاحقة منذ الشهر الماضي.ويتعيّن على الحكومات المقبلة إجراء إصلاحات فعليّة “لإعادة النظام المالي والاقتصادي إلى الوضع السليم”.

ويمكن لأي “تغيير بنيوي مماثل أن يضع حداً للنموذج السياسي، حيث تعمل الزمر الفاسدة والتي تخدم ذاتها، على الاستيلاء على موارد الدولة والممتلكات العامة وإعادة توزيعها”، وفق المصدر ذاته.

بمناسبة #عيد_الميلاد المجيد، بتوجه للبنانيين بأحر التمنيات انو يحل هالعيد علين "اقله بنعمة الصحة"، على الرغم من كل الظروف يلي عم نمرق فيها.

ما تخلو فرحة اللقاء بالاحبة والاهل تتحول لمأساة وتفوت الدمعة على بيوتكن.

كل عام وانتو بخير ويستعيد لبنان عافيتو ورونقو.

عيّدوا بأمان. — Mohamed Fehmi (@M_MohamedFehmi) December 24, 2020