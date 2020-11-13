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فهمي: لست مع قرار الاقفال التام للبلاد

منذ 5 دقائق
الوزير محمد فهمي

الوزير محمد فهمي

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أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي أنه ليس مع قرار الاقفال التام للبلاد، ورأى أن ما سيحدث غدا ليس اقفالا تاما مع الاستثناءات الكثيرة الموجودة، وقال: “ممكن اتقبل بعض المسبات” من الذين لم يعجبهم الاقفال، لكن هذا القرار أتى من مجلس الاعلى للدفاع ومن الحكومة”.

وتوجه فهمي إلى المياومين عبر الـ”ال بي سي” قائلا: “هناك وعد بتقديم مساعدة رمزية لكم.

وأشار إلى أنه تقدم بخطة بديلة عن الاقفال العام لكن لم يتم التوافق عليها لأسباب عدة، وشدد على أنه اذا لم يلتزم المواطن بقرارات التعبئة العامة فلا يمكن الحد من انتشار الوباء.

واعتبر فهمي أن “50 بالمئة من المواطنين مع “المفرد والمجوز” لان القرار يوفر على البيئة وعلى ميزانية الدولة وماليتها.

وبشأن تزوير لوحات السيارات، أعلن أن لديه الكثير من المخالفات، وقال للناس إن القضاء سيحاسب.

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