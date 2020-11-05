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فهمي: لفتح أقلام النفوس في البلدات المقفلة

منذ 52 دقيقة
وزير الداخلية محمد فهمي

وزير الداخلية محمد فهمي

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طلب وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي من “جميع المحافظين والمديرية العامة للاحوال الشخصية فتح أقلام النفوس في البلدات المقفلة بسبب ارتفاع إصابات كورونا فيها، على أن يصار إلى التقيد بالشروط الصحية وإجراءات الوقاية والسلامة العامة وبإلزامية وضع الكمامة والنظافة الشخصية وعدم الاكتظاظ والمحافظة على المسافات الآمنة بين الأشخاص والتعقيم بصورة دائمة”.

ودعا إلى “تكليف شرطة البلدية في البلدات التي تتواجد فيها أقلام النفوس، ضبط حركة دخول المواطنين وخروجهم من هذه الأقلام وإليها”.

من جهته، أصدر المدير العام للاحوال الشخصية العميد الياس الخوري المذكرة رقم 125 طلب فيها إلى “رؤساء الدوائر الإيعاز إلى مأموري أقلام النفوس بموجب قرار وزير الداخلية البلديات في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي إعادة فتح الأقلام اعتبارا من يوم غد الجمعة وتأمين العدد اللازم من الموظفين من أجل إنجاز طلبات بيانات القيد الإفرادية والعائلية حصرا، على أن يتم تنظيم دخول أصحاب العلاقة إلى هذه الأقلام والتزام إجراءات الوقاية والسلامة العامة والحفاظ على المسافات الآمنة، بالتنسيق مع الشرطة البلدية المختصة في كل بلدة”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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