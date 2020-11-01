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فهمي يحذر: الله ينجينا من الايام الآتية لانها ستكون أسوأ

منذ 6 دقائق
الوزير محمد فهمي

الوزير محمد فهمي

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أعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي أننا “نطبق التعليمات الى اقصى حدّ ممكن ولكن بعض المطاعم المخالفة التي نقفلها يعيد القضاء فتحها باليوم التالي أما بالنسبة لاقفال بعض البلدات هناك تدخل من قبل بعض السياسيين”.

وقال فهمي في حديث تلفزيوني مع LBCI: “انا مع الاقفال العام من دون اي استثناء ولا خلاف بيني وبين وزير الصحة”.

وأكد فهمي أن الوضع الاقتصادي المعدوم اضافة الى ثقافة بعض المواطنين أوصلانا الى ما نحن عليه بالنسبة لأزمة كورونا

وختم فهمي بقوله: ” الله ينجينا من الايام الآتية لانها ستكون أسوأ”.

يشار إلى وزارة الصحة العامة كانت قد أعلنت اليوم في تقريرها عن تسجيل 1389 اصابة جديدة بكورونا في لبنان ما رفع اجمالي الاصابات الى 82617.

كما تم تسجيل 6 حالات وفاة ما رفع اجمالي الوفيات الى 643.

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