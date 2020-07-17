فهمي يوقع قرار توزيع المبالغ المقتطعة من عائدات الرسوم على الهاتف الخلوي للعام 2017

وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي
وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

وقّع وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي قرار توزيع المبالغ المقتطعة من عائدات الرسوم على الهاتف الخلوي للعام 2017، والبالغة مليار و700 مليون ليرة لبنانية.

وقال في تغريدة عبر “تويتر”، “وقعت اليوم قرار توزيع المبالغ المقتطعة من عائدات الرسوم على الهاتف الخلوي للعام 2017، والبالغة مليار و700 مليون ليرة لبنانية، والتي ستخصص للإنارة والأشغال والتنظيفات في القرى التي ليس فيها بلديات في كافة المحافظات اللبنانية”.

تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

المصدر صوت بيروت إنترناشونال
شاهد أيضاً

بالصور.. تعزيزات أمنية كبيرة إلى مبنى الجامعة الأميركية جراء قرار الإدراة صرف مئات…

“الأمن العام” للمخالفين: يمكنكم تسوية أوضاعكم اعتبارا من هذا التاريخ

بلدية بليدا لكل من خالط المرحوم علي محمد كايد غازي: التزموا الحجر الصحي المنزلي

بلدية دورس: وزارة الصحة الجهة المعنية عن صدور نتائج الفحوص الإيجابية للمصابين