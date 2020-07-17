فهمي يوقع قرار توزيع المبالغ المقتطعة من عائدات الرسوم على الهاتف الخلوي للعام 2017

وقّع وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي قرار توزيع المبالغ المقتطعة من عائدات الرسوم على الهاتف الخلوي للعام 2017، والبالغة مليار و700 مليون ليرة لبنانية.

وقال في تغريدة عبر “تويتر”، “وقعت اليوم قرار توزيع المبالغ المقتطعة من عائدات الرسوم على الهاتف الخلوي للعام 2017، والبالغة مليار و700 مليون ليرة لبنانية، والتي ستخصص للإنارة والأشغال والتنظيفات في القرى التي ليس فيها بلديات في كافة المحافظات اللبنانية”.

وقعت اليوم قرار توزيع المبالغ المقتطعة من عائدات الرسوم على الهاتف الخلوي للعام ٢٠١٧، والبالغة مليار و٧٠٠ مليون ليرة لبنانية، والتي ستخصص للإنارة والأشغال والتنظيفات في القرى التي ليس فيها بلديات في كافة المحافظات اللبنانية. — Mohamed Fehmi (@M_MohamedFehmi) July 17, 2020