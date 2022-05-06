الجمعة 5 شوال 1443 ﻫ - 6 مايو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فوج إطفاء بيروت: إزالة عامود إنارة بعد سقوطه في منطقة الروشة

منذ 5 دقائق
آخر تحديث: 6 - مايو - 2022 6:44 مساءً
تكررت حادثة سقوط عامود انارة وهذه المرة في منطقة الروشة

تكررت حادثة سقوط عامود انارة وهذه المرة في منطقة الروشة

A A A
طباعة المقال

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أنه وللمرة الثانية خلال أيام قليلة تكررت حادثة سقوط عامود انارة وهذه المرة في منطقة الروشة حيث سقط عامود انارة على الطريق العام جراء وضع لافتات واعلانات وأسلاك كهربائية عليه بطريقة غير قانونية.

ولولا تدخل العناية الالهية لكانت الاضرار تخطت الماديات وطالت أرواح المواطنين وهددت سلامة المشاة والسيارات المارة في المكان.

وقد عمل رجال فوج الاطفاء على قطع السير في المكان و فصل التيار الكهربائي عن العامود و نقلة من وسط الطريق الى مكان آمن لعدم عرقلة حركة السير في المحلة.

كما كلّف محافظ بيروت القاضي مروان عبود مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت تسطير محاضر ضبط بحق المسؤولين عن وضع تلك اللافتات والاعلانات بالإضافة الى أصحاب المبنى الذي استعمل عامود الانارة لتمرير الكابل الكهربائي بشكل غير قانوني.

حادثة سقوط عامود انارة وهذه المرة في منطقة الروشة

حادثة سقوط عامود انارة وهذه المرة في منطقة الروشة

من ناحية أخرى، عمل رجال فوج الاطفاء ليل أمس على إسعاف فتاة تبلغ من العمر 19 عاماً تدعى م.م ، الى مستشفى المقاصد جراء اصابتها في حادث سير وقع في منطقة كورنيش المزرعة بعد ما انحرفت السيارة التي كانت تقودها من نوع هوندا CRV، واصطدمت بعامود الانارة في وسط الطريق مما تسبب بأضرار جسيمة لحقت بالسيارة وأدت الى انشطارها الى قسمين اضافة الى الاضرار المادية التي طالت في المكان.

حادث السيارة ليل امس

حادث السيارة ليل امس

حادث السيارة ليل امس

حادث السيارة ليل امس

 

    المزيد من أخبار لبنان

    البطريرك الماروني بشارة الراعي
    سلسلة لقاءات للبطريك الراعي في بكركي
    خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي غرفة العمليات في وزارة الخارجية
    ميقاتي من الخارجية: أقول من كل قلبي “الله يتمم على خير”
    تدابير سير
    تدابير سير في هذه المنطقة اعتباراً من صباح الغد

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    جواز السفر اللبناني
    تكلفة رسوم جواز السفر اللبناني.. الأغلى في العالم
    جبران باسيل
    بعد فشل بعض الممثلين بتسويق التيار.. باسيل “اكل الضرب”
    بوتين ووزير الدفاع الروسي
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    هل يفعلها بوتين حقاً في التاسع من أيار الحالي؟!