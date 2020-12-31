فوج التدخل السادس في الجيش نفذ انتشارا واسعا في قضاء زحلة لحفظ الأمن

نفذ فوج التدخل السادس في ​الجيش اللبناني​ انتشارا واسعا على طول الطرق في منطقة قضاء زحلة، اضافة الى بعض القرى في ​البقاع​ الشمالي و​البقاع الغربي​ وصولا الى الحدود اللبنانية في منطقة المصنع، عدا عن تعزيز وجوده في منطقة زحلة بشكل كبير جدا.

وشارك المئات من العناصر في هذا الانتشار الواسع ضمن اطار اجراءات الجيش اللبناني لمواكبة ليلة راس ​السنة​. وجال قائد الفوج العقيد دايفييد بشعلاني على عدة حواجز ونقاط عسكرية مؤكدا على الجهوزية التامة للفوج والتشدد في تطبيق الاجراءات العسكرية ومنوها بمناقبية الضباط والعسكريين ومؤكدا على حفظ الامن وزرع الطمانينة في نفوس الاهالي.

وثمن راعي ابرشية ​الفرزل​ وزحلة والبقاع للروم الملكيين ​المطران عصام يوحنا درويش​ على هذه الاجراءات والانتشار العسكري الذي يبعث ​السلام​ والراحة مؤكدا على دور الجيش اللبناني في حفظ الامن والامان بالرغم من كل الظروف الصعبة التي نعيشها.