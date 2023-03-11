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فوج حرس بيروت: توقيف شخصين بحوزتهما حشيشة الكيف

منذ 40 دقيقة
مبنى بلدية بيروت

مبنى بلدية بيروت

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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، بأنه بناءً للتوجيهات الدائمة لمحافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود الى قيادة فوج حرس بيروت بضرورة التشدد في حفظ الأمن خلال تسيير الدوريات السيارة والراجلة في كافة ارجاء العاصمة ضمن الامكانيات المتاحة للفوج، ومؤازرة القوى الأمنية في المهام المشتركة والتي تطلب من رجال الفوج، أوقفت دورية من فوج الحرس بعد ظهر اليوم شخصين من التابعية السورية داخل حرج بيروت بحوزتهما كمية من مادة حشيشة الكيف موضوعة داخل كيس نايلون شفاف، وسلاح أبيض (سكين عدد 2)، وبناءً لتعليمات قائد الفوج العقيد الركن علي صبرا، تم تسليمهما مع المضبوطات الى المراجع المختصة لاجراء المقتضى القانوني بحقهما.

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