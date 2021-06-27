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فوز لائحة النقابة تنتفض في هذه الفروع

27 - يونيو - 2021
آخر تحديث: 27 - يونيو - 2021 10:13 مساءً
نقابة المهندسين

نقابة المهندسين

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أفادت الوكالة الوطنية للاعلام أن انتخابات نقابة المهندسين التحضيرية التي جرت اليوم في باحة النقابة الخارجية في بئر حسن، أسفرت في نتائجها الأولية غير الرسمية عن فوز مرشحي لائحة “النقابة تنتفض” بالتحالف مع أحزاب المعارضة، بالفروع الأول والثاني والسابع، في حين فاز “تيار المستقبل” بالفرع السادس بمرشحه محمد علي الحجار.

شارك في الانتخابات التي انطلقت في التاسعة من صباح اليوم واستمرت حتى الخامسة من بعد الظهر، 8008 مهندسين، مسددين اشتراكاتهم السنوية، بحيث تنافس المهندسون في لوائح لاختيار 283 مندوبا للهيئة العامة وتهيئة مرشحين لعضوية مجلس النقابة.

وتعد انتخابات اليوم خطوة أولى للمعركة الثانية التي حدد مجلس النقابة موعدها في 18 تموز المقبل، لانتخاب نقيب وعشرة أعضاء جدد، بعد تأجيل الانتخابات أكثر من مرة بسبب جائحة كورونا.

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