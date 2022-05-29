فوز “يوسف بخاش” بمركز نقيب الأطباء بـ 750 صوتًا

فاز الدكتور “يوسف بخاش” بمركز نقيب الأطباء في لبنان بـ 750 صوتا، فيما نال الدكتور جورج الهبر 305 اصوات، والدكتورة غنوة الدقدوقي 145 صوتا.

ويذكر ان التصويت لمنصب النقيب بلغ 1246 صوتًا.

وكانت انتخابات نقابتَي الأطباء في بيروت وطرابلس قد انطلقت صباح الأحد .

وفي نقابة بيروت، احتدمت المنافسة بين ثلاث لوائح؛ الأولى مكتملة تتألف من “أطباء تغييريّين” مستقلّين يخوضون المعركة تحت شعار “النقابة تنتفض” يرأسها الطبيب جورج الهبر، أمّا الثانية فغير مكتملة تحت شعار “نقابيّون مستقلّون للتغيير- الطبيب أولاً”، وتضمّ أحزاب القوات اللبنانية والكتائب والتقدمي الاشتراكي والقمصان البيض ويرأسها الطبيب برنارد جرباقة، أمّا اللائحة الثالثة فتضمّ التيار الوطني الحر وحزب الله وحركة أمل تحت شعار “نقابتي حصانتي” ويرأسها الطبيب يوسف بخاش.

وفازت لائحة “نقابتي حصانتي” بثلاثة عشر عضواً في مجلس النقابة، أمّا لائحة النقابيون المستقلون للتغيير فحصلت على مقعدين، ومقعد واحد للائحة النقابة تنتفض.

وانطلقت بعدها المرحلة الثانية من إنتخابات نقابة الأطباء المتمثّلة بانتخاب النقيب.

أمّا في نقابة الشمال، فالمشهد الانتخابي مغاير، إذ تتنافس ثلاث لوائح مكتملة من خارج الاصطفافات السياسيّة التقليديّة، فتأتي التحالفات “وفق برامج نقابيّة”، بحسب ما يقول بعض المعنيين لاختيار ثلاثة أعضاء لمجلس النقابة من ضمنهم النقيب، بالإضافة إلى أعضاء صندوق التقاعد، في حين فاز عضوا المجلس التأديبي بالتزكية.

أمّا الأعضاء الستّة لصندوق التأمين والإعانة فيُعيَّنون من قبل النقيب المنتخب ومجلس النقابة، وذلك عند انعقاد الجلسة الأولى للمجلس الجديد. واللافت أنّ إحدى اللوائح تضمّ بحدّ ذاتها ثلاثة مرشّحين لمنصب النقيب.