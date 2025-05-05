"فويس" يبث الرعب في إحدى مناطق العاصمة بيروت!

شهدت منطقة البسطة في العاصمة بيروت حالة من الذعر والهلع بين السكان اثر انتشار شائعات عن تهديد اسرائيلي باستهداف أحد الأبنية.

وقد أفادت المعلومات أن هناك مقطعاً صوتياً انتشر بين السكان يدعو لضرورة الاخلاء لان المنطقة ستستهدف من قبل الجيش الاسرائيلي.

كما أفادت معلومات أخرى أن شاباً بـ3 سيدات في نفس المنطقة وطلب منهم اخلاء منازلهم تحسباً لضربة اسرائيلية.

ونتيجة لكل ذلك سادت حالة من الهلع بين السكان حيث خرج المواطنون الى الشوارع ذعراً وخوفاً.

الا انه تبين لاحقاً ان لا صحة لهذه الأخبار والشائعات ولا ضربة اسرائيلية مرتقبة على بيروت وقد تم إلقاء القبض على الفاعل.