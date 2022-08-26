فياض: الاتفاق مع العراق سيؤمن 40 ألف طن من الفيول ‏

أعلن وزير الطاقة وليد فياض من بعبدا أن “الاتفاق مع العراق سيؤمن 40 ألف طن من الفيول ولكن نحن بحاجة الى 110 الاف طن ‏إضافية لإنتاج 9 ساعات من التغذية ونسعى لتأمينها من الدول الصديقة ومنها الجزائر‎”.‎

وتابع: “حصلنا على موافقة لرفع التعرفة من قبل كهرباء لبنان ويبقى موافقة الحكومة ووزارة المال”.

في سياق منفصل، كانت أعلنت “مؤسسة كهرباء لبنان” في بيان لها الخميس نفاد خزين المؤسسة من مادة “الغاز اويل”.‏

وقال البيان “إزاء هذا الوضع الحساس والدقيق والخارج عن إرادة ومسؤولية مؤسسة كهرباء لبنان بالكامل، تفيد مؤسسة كهرباء لبنان ‏بأنه سوف يتم وضع معمل الزهراني قسريا خارج الخدمة بعد ظهر يوم الجمعة الواقع فيه 26/08/2022 جراء نفاد خزينه من مادة ‏الغاز أويل، ما سيؤدي إلى توقف إنتاج الطاقة على كافة الأراضي اللبنانية، على أن يعاد تشغيل معامل الإنتاج فور تزويد المؤسسة ‏بالمحروقات في أقرب فرصة ممكنة”.‏