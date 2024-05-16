فياض دعا من اسطنبول للاستثمار في لبنان لتحويل قطاع المياه إلى قطاع صحي

استكمل وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض مشاركته في “الأسبوع المتوسطي الأخضر”، المنعقد في مدينة إسطنبول في تركيا، بلقاء عقده مع مدير مكتب إسطنبول في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أشرف بن علي.

وخلال لقائه مع بن علي، تمت مناقشة احتمال انضمام وزارة الطاقة والمياه في لبنان إلى مباردة IFCMA الجديدة، وتعنى المبادرة بتوحيد السياسيات الوطنية المتعلقة بالطاقة المستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية.

وكذلك، شارك فياض في جلسة نقاش حوارية حول مواضيع الطاقة والمياه والغذاء (Water-Energy-Food-Ecosystem Nexus) مع كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي والاتحاد من أجل المتوسط ومؤسسات التمويل الدولية.

وشدد فياض في مداخلته على “أهمية خفض كلفة الطاقة في إدارة مشاريع المياه في لبنان”، عارضا “المخاطر الصحية الكبيرة التي تنتج من إهمال نوعية المياه”.

ودعا “مؤسسات التمويل الدولية إلى الاستثمار في لبنان لتحويل قطاع المياه إلى قطاع صحي يؤمن كل الخدمات الأساسية، على أن يتم تأمين حاجاته الطاقوية انطلاقا من مصادر الطاقة المتجددة”.