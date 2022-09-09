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فياض: لإعادة تشغيل معمل الذوق استثنائياً في هذه المرحلة بالذات

منذ 5 دقائق
وزير الطاقة الدكتور وليد فياض

وزير الطاقة الدكتور وليد فياض

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كشف وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض أن الوزارة تعمل على تأمين مصادر فيول أخرى لانتاج الكهرباء، مشيرا إلى أنه في السياق اتصل بالكويت كما بالجزائر لاعادة إحياء استجرار الفيول منها.

وشدد فياض من السراي الحكومي، على ضرورة تزويد مؤسسة كهرباء لبنان بالتغذية الكهربائية وإعادة تشغيل معمل الذوق استثنائياً في هذه المرحلة بالذات.

وأكد أن البنك الدولي مهتم بملف استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الاردن ولم يتخل عنه، وقال فياض:” تباحثنا خلال الاجتماع في الشرطين الاساسيين للبنك الدولي وهما زيادة تعرفة الكهرباء والمباشرة بإجراءات تعيين الهيئة الناظمة، وفي السياق علمت أن وزير المال سيوقّع على مرسوم رفع التعرفة التي كانت قد أقرتها مؤسسة كهرباء لبنان”.

أما عن هبة الفيول الايراني، فأوضح وزير الطاقة أنها ليست هبة مشروطة، لافتا إلى أن فريقا فنيا لبنانيا سيزور طهران قريبا للبت بكافة الامور الادارية واللوجيستية.

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