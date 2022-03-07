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فياض: لا داعي للهلع

منذ 15 ساعة
وليد فياض

وليد فياض

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على وَقع اصطفاف المواطنين أمام محطات المحروقات منذ عطلة نهاية الأسبوع، تتضارب المعلومات بشأن الكمية المتبقية من الوقود في الأسواق.

في هذا المجال، أعلن وزير الطاقة وليد فياض، اثناء جولته ومدير عام وزارة الإقتصاد على الشركات الموزعة للنفط، أن “أتينا لطمأنة الناس والكشف على المخزون الذي يكفي 15 يوماً على الأقل”.

وأكد فياض أن “لا داعي للهلع”، داعياً “للتأكد أنّ المواد تُسلَّم للمواطنين.”

من جهته، لفت مدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر، الى أنه “ننسق مع وزارة الطاقة في سياسة التتبع وسنكشف اليوم على كمية المحروقات الموجودة في المخازن وفي كل ازمة يظهر في لبنان تجار ازمات”.

أضاف ابو حيدر في حديث تلفزيوني: “فوجئنا ان شركات توزيع المحروقات تقنن في التوزيع انتظاراً لصدور الجدول الجديد من اجل الربح الاكبر وطلبنا منهم مضاعفة الكميات في الاسواق للتخفيف من حدة الطوابير”.

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