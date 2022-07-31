فياض: هوكشتاين حمل طرحاً جديداً إلى المسؤولين اللبنانيين

فور وصوله إلى لبنان، التقى الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم بحضور سفيرة الولايات المتحدة الأميركية دوروثي شيا، وقد تناول البحث تطوّرات ملف ترسيم الحدود البحرية.

ومن ثمّ التقى هوكشتاين وزير الطاقة وليد فياض قرابة الساعة، وخرج بعد اللقاء معرباً عن سروره لوجوده في لبنان.

لكن وزير الطاقة أعلن في دردشة مع الإعلاميين أنّ هوكشتاين حمل طرحاً جديداً إلى المسؤولين اللبنانيين وقال له إنّه إيجابي كما نفى أي شائعات عن التنقيب المشترك بين لبنان وإسرائيل”.

ولفت إلى أن هوكشتاين أعلمه بأنّه سيفاوض مع البنك الدولي بشأن شروط السير بخطة الكهرباء التي نفذها لبنان”.

وأضاف فياض: “الإدارة الأميركية اشترطت حصول لبنان على تمويل البنك الدولي لإعطائه ضمانات بعدم تعرضه لعقوبات قانون قيصر إذا ما استُجرّ الغاز من مصر”، كاشفاً عن وعد هوكشتاين له بالحصول على الضمانات الأميركية لعدم التعرض لعقوبات قانون قيصر نهاية هذا الصيف”.

وأردف: “شرطان يضعهما البنك الدولي على لبنان هما زيادة التعرفة وبداية الإجراءات لتعيين الهيئة الناظمة”.

وأعلن فياض أنّه أرسل كتاباً إلى مؤسسة كهرباء لبنان طلب فيه البدء بزيادة التعرفة.

وأشار فياض إلى أنّه تطرّق مع هوكشتاين على ملف الفيول الإيراني، موضحاً أنّه قال له “بصراحة أنا مع أن نأتي بالكهرباء للبنانيين ولا يُمكن أن أرفض أي هبة في هذا الموضوع إذا ما تبيّن أن الطرح رسمي وجدي وبات أمامنا على الورق”.

وتابع: ” هوكشتاين أجابني أن هذا الأمر يحتاج إلى مجلس وزراء”.

وكشفت معلومات mtv أنّ ” هوكشتاين قال لفياض إن الفيديو الذي نشره “حزب الله” اليوم عن المسيّرات لا يُفيد ولا يُساعد في المفاوضات لأنّ هناك انتخابات في إسرائيل وهذا سيجعلها أكثر تشدّداً”.