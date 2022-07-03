الأحد 4 ذو الحجة 1443 ﻫ - 3 يوليو 2022 |
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فياض والرئيس التنفيذي لشركة "اي غاز" بحثا آخر مستجدات نقل الغاز المصري

منذ 42 دقيقة
الوزير وليد فياض والرئيس التنفيذي لشركة "اي غاز" المصرية مجدي جلال

الوزير وليد فياض والرئيس التنفيذي لشركة "اي غاز" المصرية مجدي جلال

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التقى وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض على هامش الاجتماع الذي عقده اليوم في القاهرة الرئيس التنفيذي لشركة “اي غاز” المهندس مجدي جلال ممثلا وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا الذي تعذر حضوره لأسباب صحية طارئة، يرافقه ياسين محمد نائب رئيس الشركة ، حيث تم البحث في آخر المستجدات على صعيد متطلبات تنفيذ خطة نقل الغاز المصري الى لبنان لناحية شروط البنك الدولي للتمويل.

واطلع المجتمعون من الوزير فياض على آخر المستجدات في هذا الإطار والقرار الواضح الذي يطلبه البنك الدولي القاضي بزيادة التعرفة بالتزامن مع وصول الغاز.

وعن موضوع الضمانات الأميركية، اوضح الوزير فياض ان الإدارة الأميركية تدرس كل الامور المتعلقة بالعقد بما فيها موضوع العقوبات على سوريا؛ والأبرز في اللقاء التأكيد المصري مجدداً على جهوزية جمهورية مصر فنياً وتجارياً وتعاقدياً لضخ الغاز فور وصول رسالة التطمينات الأميركية الأخيرة.

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