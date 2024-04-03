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فياض: وضعنا أسس الاستقرار المالي لمؤسسة كهرباء لبنان

منذ 48 دقيقة
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أشار وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، إلى أن “هناك فرقاً جذرياً في قطاع الطاقة بين اليوم والماضي. الوضع في قطاع الطاقة على المستوى الهيكلي أفضل بكثير من الوضع قبل الحكومة الحالية”.

ولفت، في حديث لقناة الـ”إل بي سي أي”، إلى أن “الوضع أصبح مناسباً ليكون القطاع في الاتجاه الصحيح. ففي التعرفة أزلنا الدعم ووضعنا الأسس التي تسمح ليكون هناك استقرار مالي لمؤسسة كهرباء لبنان”، موضحاً أن المؤسسة تؤمن نحو 50 مليون دولار شهريا، و”هناك استقرار في الموازنة المالية”، لكنه أشار إلى أن “رأس المال التشغيلي لمؤسسة كهرباء لبنان يجب أن يكون أكثر من 50 مليون دولار شهريا”.

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