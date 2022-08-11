الخميس 13 محرم 1444 ﻫ - 11 أغسطس 2022 |
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فياض يكشف مفاجأة عن تكلفة الفيول العراقي على المواطن اللبناني!

منذ 48 دقيقة
وزير الطاقة الدكتور وليد فياض

وزير الطاقة الدكتور وليد فياض

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أشار ​وزير الطاقة​ والمياه في حكومة تصريف الأعمال ​وليد فياض​ في تصريح لـ”​العراق​ية الاخبارية”، الى أن “وفدا عراقيا سيصل إلى ​لبنان​ من 16 وإلى 18 من الشهر الحالي يُعنى بكيفية استفادة العراق من الخدمات اللبنانية مقابل تجديد اتفاقية ​الفيول​، وسنحصل على مليون طن لمدة سنة إضافية ويبدأ تنفيذ الاتفاقية عندما ينفذ الفيول الذي نستخدمه حاليا”.

وكشف وزير الطاقة أننا “وضعنا زيادة التعرفة ضمن ​خطة الكهرباء​ وننتظر موافقة ​وزارة المالية​ و​مجلس الوزراء​، والتكلفة على المواطن تكون تقريبا بنصف السعر الذي يدفعه لخدمة الاشتراك الخاص”.

وفي يوليو تموز 2021، عرض العراق على الحكومة اللبنانية التي تعاني من ضائقة مالية مليون طن من زيت الوقود الثقيل لمدة سنة مقابل خدمات تشمل الرعاية الصحية لمواطنين عراقيين.

وكان الهدف من الاتفاق تخفيف النقص الحاد في الكهرباء في لبنان، الذي بلغ حد الأزمة في الصيف الماضي عندما عجزت الحكومة عن دعم واردات الوقود.

وبعد ذلك، ألغى لبنان هذا الدعم وارتفعت أسعار الوقود ارتفاعا كبيرا. ثم أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى زيادة الأسعار العالمية هذا العام.

ومع عدم قدرة الحكومة على توفير الوقود لمحطات الطاقة العامة، أصبحت معظم المنازل في البلاد بدون كهرباء، من التي توفرها الدولة، لنحو 22 ساعة يوميا.

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