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فياض: رغم التوترات الحفر في البلوك 9 لم يتوقف

منذ 9 دقائق
آخر تحديث: 11 - أكتوبر - 2023 3:35 مساءً
وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض

وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض

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كشف وزير الطاقة اللبناني وليد فياض لرويترز اليوم الأربعاء أن الحفر الاستكشافي في البلوك رقم 9 البحري “لم يتوقف” رغم الاشتباكات المستمرة منذ أيام على الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل.

وأضاف فياض أن “من مصلحة الجميع الاستمرار ما دامت هناك مؤشرات استقرار”.

في السياق، أكد الخبير النفطي عبود زهر لـ الجمهورية صباح اليوم، أنّ الحفر في البلوك 9 شارف على الانتهاء، فلا يزال هنالك نحو 700 متر قبل الوصول إلى النقطة المرجوة، لذا من المستبعد جدًا إيقافه، ولا داعي للخوف، أضف إلى ذلك، أنّ 60 إلى 70 في المئة من الخدمات اللوجستية لعمليات الحفر تعاونت فيها “توتال” مع مرفأ ليماسول- قبرص. لذا حتى إنّ الإمدادات والخدمات ستكون بمنأى عن أي حدث أمني لأنّها تحصل من خارج مرفأ بيروت في حال تطورت الأحداث الأمنية لا سمح الله، وفق زهر.

وطمأن زهر إلى أنّه حتى الساعة لا تزال أعمال الحفر تسير بشكل طبيعي، فتقنيًا تبعد منصّة الحفر نحو 30 كلم عن الشاطئ اللبناني، لكن بالطبع في حالة الحرب لا يمكن الحسم والاطمئنان، إذ لا أحد يعلم في أي اتجاه تتطور الأمور.

    المصدر :
  • رويترز

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