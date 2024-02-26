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فيديوهات..شاهد الدمار الكبير الذي خلفته الغارة الإسرائيلية على بعلبك!

منذ 6 دقائق
الدمار الذي خلفته الغارة الإسرائيلية على بعلبك

الدمار الذي خلفته الغارة الإسرائيلية على بعلبك

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استهدفت مسيرة إسرائيلية صباح الاثنين، منطقة في محيط بعلبك شرق لبنان لأول مرة منذ اندلاع الحرب على الحدود الجنوبية للبنان.

ووفقاً للمعلومات الأوّلية فغن الغار طالت مستودعات جديدة تستعمل لتخزين المواد الغذائية لمؤسسات السجاد على طريق عدوس – بوداي، فيما تحدثت معلومات عن استشهاد شخصين نتيجة الغارة.

وتداول ناشطون على وسائل التواصل مقاطع فيديو توثق الدمار ذي خلفته الغارة الإسرائيلية.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه “يقصف حاليا أهدافا إرهابية لحزب الله في عمق لبنان” دون تقديم المزيد من التفاصيل. ولم يصدر تعليق فوري من حزب الله.

ومساء أمس الأحد نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزير الدفاع يواف غالانت أن جيش الاحتلال يخطط لزيادة كثافة النيران ضد حزب الله.

وقال غالانت “سنكثف إطلاق النار في الشمال حتى لو أبرمت هدنة في غزة إلى أن يستسلم حزب الله”.

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