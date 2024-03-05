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فيديو.. أكبر رشقة صواريخ من حزب الله تهز كريات شمونة‎

منذ 13 دقيقة
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صدر عن “حزب الله” البيان الآتي:

“دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وخصوصاً استهداف منزل ‏مدني واستشهاد امرأة وزوجها وابنها في بلدة حولا، استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند ‏الساعة 08:10 من ‏‎مساء الثلاثاء 05-03-2024 مبنىً في مستعمرة كريات شمونة ‏واصابوه إصابة مباشرة وأوقعوا فيه إصابات مؤكدة”.

كما وأعلن “حزب الله”، في بيان ثاني، انه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏والشريفة، ورداً على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وخصوصاً استهداف منزل مدني واستشهاد امرأة وزوجها وابنها في بلدة حولا، قصف ‏مجاهدونا عند الساعة 08:10 من ‎مساء اليوم الثلاثاء 05-03-2024 ، مستعمرة كفربلوم بعشرات صواريخ الكاتيوشا”.

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