فيديو.. أكبر رشقة صواريخ من حزب الله تهز كريات شمونة‎

صدر عن “حزب الله” البيان الآتي:
“دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وخصوصاً استهداف منزل مدني واستشهاد امرأة وزوجها وابنها في بلدة حولا، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:10 من مساء الثلاثاء 05-03-2024 مبنىً في مستعمرة كريات شمونة واصابوه إصابة مباشرة وأوقعوا فيه إصابات مؤكدة”.
كما وأعلن “حزب الله”، في بيان ثاني، انه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وخصوصاً استهداف منزل مدني واستشهاد امرأة وزوجها وابنها في بلدة حولا، قصف مجاهدونا عند الساعة 08:10 من مساء اليوم الثلاثاء 05-03-2024 ، مستعمرة كفربلوم بعشرات صواريخ الكاتيوشا”.