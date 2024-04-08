فيديو.. إسرائيل تغتال قيادي كبير بكتيبة الرضوان في السلطانية جنوب لبنان

قال مصدران أمنيان لرويترز في ساعة مبكرة من صباح (الاثنين 8-4-2024) إن إسرائيل نفذت غارة على قرية السلطانية بجنوب لبنان مما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص بيهم قيادي ميداني في قوة الرضوان وهي قوة النخبة التابعة لحزب الله.

مصادر مقربة من حزب الله أشارت إلى أن القيادي المستهدف في الهجوم على السلطانية، هو عباس جعفر أحد القادة الميدانيين في كتيبة الرضوان.

في السياق، قال الجيش الإسرائيلي مساء أمس إن طائرات حربية أغارت في الساعات الأخيرة على بنية تحتية عملياتية لحزب الله في كفركلا بالإضافة إلى منصة إطلاق قذائف صاروخية في منطقة يارون، ردا على استهداف صفد.

وكانت هيئة البث العبرية الرسمية قد ذكرت أن الجيش الإسرائيلي رصد عدة صواريخ أطلقت من جنوب لبنان نحو مدينة صفد والمناطق المحيطة بها في الجليل الأعلى.