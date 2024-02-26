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فيديو.. إسرائيل تقصف محيط بعلبك لأول مرة منذ بداية الحرب

منذ 35 دقيقة
آخر تحديث: 26 - فبراير - 2024 12:00 مساءً
إسرائيل تقصف محيط بعلبك

إسرائيل تقصف محيط بعلبك

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قال مصدران أمنيان لرويترز إن إسرائيل شنت غارتين متزامنتين على الأقل في محيط مدينة بعلبك (الاثنين 26-2-2024)، في أول قصف لشرق لبنان منذ اندلاع الأعمال القتالية في المنطقة في أعقاب بدء الحرب في قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه “يقصف حاليا أهدافا إرهابية لحزب الله في عمق لبنان” دون تقديم المزيد من التفاصيل. ولم يصدر تعليق فوري من حزب الله.

صباح اليوم تداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اعتراض حزب الله لطائرة مسيرة فوق منطقة الليطاني بصاروخ أرض جو.

وفي بيان لحزب الله، فقد قامت وحدة الدفاع الجوي في حزب الله بإسقاط المسيرة الإسرائيلية من طراز “هرمز 450” على طريق الليطاني.

ومساء أمس الأحد نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزير الدفاع يواف غالانت أن جيش الاحتلال يخطط لزيادة كثافة النيران ضد حزب الله.

وقال غالانت “سنكثف إطلاق النار في الشمال حتى لو أبرمت هدنة في غزة إلى أن يستسلم حزب الله”.

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