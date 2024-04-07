فيديو.. إسرائيل تهاجم سبعة مباني عسكرية تابعة لقوة الرضوان في الخيام

أعلن الجيش الإسرائيلي (الأحد 7-4-2024) استهداف مجمع عسكري لقوة الرضوان التابعة لحزب الله في منطقة الخيام في جنوب لبنان.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن طائرات حربية إسرائيلية أغارت على مجمع عسكري يحتوي على سبعة مباني عسكرية تابعة لقوة الرضوان التابعة لحزب الله في منطقة الخيام.

وأشار أدرعي أيضاً إلى استهداف مقر قيادة عسكري لحزب الله في قرية طورا، إضافة إلى مهاجمة مصادر إطلاق القذائف الصاروخية نحو منطقة هضبة الجولان ومنارا في كوكبا وميس الجبل.

من ناحية أخرى، قال حزب الله، في بيان، إن مقاتليه استهدفوا مربضا ‏مُستجدا لمدفعية العدو في محيط موقع المنارة بقذائف المدفعية.

كما أعلن حزب الله أن مقاتليه استهدفوا قيادة الدفاع الجوي في ثكنة كيلع وقاعدة صاروخية في يوآف بالجولان المحتل بصواريخ كاتيوشا.

ورصد في وقت سابق إطلاق 40 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية بإصبع الجليل والجولان السوري المحتل.