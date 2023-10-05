فيديو..إليكم تفاصيل الإشكال الذي وقع في منطقة الدورة!

سادت حال من التوتر إثر وقوع إشكال كبير بين شبان لبنانيين وعدد من النازحين السوريين، تحلله ضرب بالسكاكين وذلك بالقرب من كنيسة مار مارون في الدورة.

الاشكال بدأ منذ ساعات بعد الظهر بين مواطن لبناني وأحد العاملين في المنطقة الصناعية في الدورة قرب كنيسة مار مارون وقام السوري باستدعاء اصدقاءه الذين يعملوا بشركات قربية ومعامل في الشارع عينه، وبدأ التصادم مع اللبنانيين المتواجدين في الشارع.

عاد وتطوّر الاشكال مساء اليوم بين الطرفين.

وفور وصول القوى الأمنية لتوقيف المعتدين لجؤوا إلى أحد الأبنية التي يسكنوها العمال ويناموا بها واختبأوا بداخلها”.

وطالب الأهالي بطرد العمال السوريين من المنطقة، كما طالبوا مالك مبنى بإفراغه الليلة من السوريين غير الشرعيين الذين يقطنونه، وأكّدوا على عدم وجود أيّ لبناني فيه، وقد حضر الجيش الى المكان، وقد عمل على اخلاء السوريين من مبنى المعمل.