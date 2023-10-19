الخميس 4 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 19 أكتوبر 2023 |
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فيديو.. الأمطار تُغرق الطّرقات

منذ 24 دقيقة
بيروت

بيروت

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تُسجَّل زحمة سير خانقة في شوارع العاصمة بيروت بسبب تبرّك المياه في أكثر من مكان.

كما أدّى تبرّك المياه على أول جسر شارل الحلو باتجاه بيروت، إلى إقفال الطّريق أمام مرور السيارات.

وأفادت غرفة التحكم المروري أنّه تمّت معالجة تجمّع المياه على طريق جسر الباشا ومستديرة الشفروليه وأوتوستراد الرئيس الهراوي، بعد التواصل مع فرق وزارة الأشغال، والسير إلى تحسن تدريجي.

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