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فيديو.. الاتحاد الأوروبي يُجدّد رفضه لعودة النازحين السوريين

منذ ساعة واحدة
مخيم للنازحين السوريين في لبنان

مخيم للنازحين السوريين في لبنان

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اعتبر الناطق الرسمي للاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لويس ميغيل بوينو، في حديث صحافي، أن “لا عودة للنازحين السوريين في الوقت الحالي”.

كما دعا المتحدث الأوروبيّ إلى مساعدة النازحين في لبنان.

يأتي ذلك بعد أن أعلن الاتحاد الأوروبي، في بيان صادر عن الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، أورسولا فون دير لاين، رفضه عودة النازحين السوريين من لبنان إلى سوريا.

في البيان، أشارت فون دير لاين إلى أنّ “الوضع في سوريا لا يزال غير آمن وغير مستقر، وأن عودة النازحين السوريين إلى سوريا قد تعرضهم لخطر انتهاكات حقوق الإنسان”.

كما أعربت فون دير لاين عن قلقها من أن عودة النازحين السوريين إلى سوريا قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.

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