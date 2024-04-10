فيديو.. الجيش الإسرائيلي يستهدف مبنى لحزب الله في عيتا الشعب

قصفت المدفعية الإسرائيلية 7 بلدات حدودية جنوب لبنان (الأربعاء 10-4-2024)، وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف بنية تحتية عسكرية لحزب الله في الخيام وأطلق النار لإزالة تهديد في الناقورة، كما قصفت المقاتلات الإسرائيلية مبنى عسكريا لحزب الله في عيتا الشعب أثناء وجود عناصر من الحزب داخله.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن القوات الإسرائيلية أطلقت نيران رشاشتها المتوسطة، مصحوبة بقصف مدفعي متقطع على الأحياء السكنية لبلدات عديسة وكفركلا وبليدا.

كما تعرضت أطراف بلدات الناقورة ويارين وعلما الشعب وجبل اللبونة إلى قصف مدفعي إسرائيلي متقطع.

من ناحية أخرى، أعلن حزب الله أنه استهدف بالصواريخ ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وحقق إصابة مباشرة، كما قصف بالمدفعية موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة وحققنا إصابة مباشرة.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن صفارات الإنذار دوت في مستوطنات إسرائيلية قرب الحدود اللبنانية. وأضافت القناة أنه تم اعتراض صاروخ أُطلق من لبنان، دون ذكر تفاصيل.