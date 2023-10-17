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فيديو.. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 متسللين من لبنان

منذ 11 دقيقة
آخر تحديث: 17 - أكتوبر - 2023 10:47 صباحًا
عناصر من الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية - رويترز

عناصر من الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية - رويترز

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أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أنه قتل 4 أشخاص حاولوا التسلل من لبنان، مع تصاعد التوتر على الحدود بين البلدين.

وقال الجيش في بيان: “قبل قليل، رصدت قوات المراقبة التابعة للجيش الإسرائيلي خلية إرهابية تحاول التسلل إلى السياج الأمني مع لبنان وزرع عبوة ناسفة”.

وأشار الجيش إلى “قتل 4 إرهابيين”.

ومنذ بدأت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في 7 أكتوبر، تدور مناوشات متقطعة على الحدود الإسرائيلية اللبنانية أدت إلى مقتل 10 أشخاص على الجانب اللبناني، غالبيتهم من المقاتلين لكن بينهم صحفي في وكالة “رويترز” ومدنيان.

وفي الجانب الإسرائيلي قتل شخصان على الأقل.

أعلن الجيش الإسرائيلي فجر الثلاثاء أنه قصف أهدافا لحزب الله في لبنان.

وبدأت إسرائيل بإجلاء الآلاف من سكان مناطقها الحدودية مع لبنان في أعقاب هذه المناوشات الحدودية.

ويخشى المجتمع الدولي من أن ينضم حزب الله اللبناني إلى النزاع الدائر بين إسرائيل وحماس.

 

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