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فيديو.. الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع في جنوب لبنان

منذ 15 دقيقة
آخر تحديث: 7 - أبريل - 2023 5:10 صباحًا
الجيش الإسرائيلي يهاجم مواقع تابعة لحركة حماس في جنوب لبنان

الجيش الإسرائيلي يهاجم مواقع تابعة لحركة حماس في جنوب لبنان

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أعلن الجيش الإسرائيلي عن تنفيذ غارة جوية فجر (الجمعة 7-4-2023) على مواقع تابعة لحركة حماس في جنوب لبنان.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان بأنهم لن يسمحوا لمنظمة حماس العمل انطلاقًا من لبنان.

وحذر البيان الدولة اللبنانية، واعتبرها مسؤولة عن أي عملية اطلاق نار تنطلق من داخل أراضيها.

ووفقاً لمصادر إعلامية فإن الطائرات الإسرائيلية أطلقت نحو ستة صواريخ باتجاه أهداف في محيط مدينة صور اللبنانية، من بينها سهل القليلة الذي أطلقت منه الصواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل.

ولم يتم تسجيل أي إصابات بشرية جراء القصف الإسرائيلي حتى الآن.

وسقط صاروخ، وفق مصوّر فرانس برس، على سطح منزل يعود لمزارعين في أحد البساتين القريبة من مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين، الواقع جنوب مدينة صور والقريب من المنطقة التي تم إطلاق الصواريخ منها نحو إسرائيل، ما أسفر عن أضرار مادية دون خسائر بشرية.

وصرح أبو أحمد، أحد سكان مخيم الرشيدية لفرانس برس “سمعنا دوي انفجارات. سقطت قذيفتان على الأقل قرب المخيم”.

في سياق متصل، هزت انفجارات قوية مناطق متنوعة في غزة، إذ قالت إسرائيل إن طائراتها قصفت أهدافا تشمل أنفاقا ومواقع لتصنيع أسلحة تابعة لحركة المقاومة الإسلامية حماس التي تسيطر على القطاع.

جاءت الضربات ردا على هجوم صاروخي من لبنان على مناطق في شمال إسرائيل، اتهم المسؤولون الإسرائيليون حماس بالمسؤولية عنه.

وقال الجيش إن 34 صاروخا أطلقت من لبنان اعترضت أنظمة الدفاع الجوي 25 منها في أكبر هجوم صاروخي من لبنان منذ عام 2006 حين خاضت إسرائيل حربا مع جماعة حزب الله المدججة بالسلاح.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أعقاب اجتماع لوزراء حكومته الأمنية “رد إسرائيل، الليلة أو بعدها، سيكبد أعداءنا ثمنا باهظا”.

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