فيديو.. الجيش اللبناني يُحبط محاولات تسلّل 700 سوريّ عبر الحدود

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

“تابعت وحدات من الجيش مهماتها الهادفة إلى مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي.

في هذا الإطار، أُحبِطت خلال الأسبوعين المنصرمين محاولات تسلل نحو 700 سوري عبر الحدود اللبنانية – السورية.

وأُوقِف بتاريخ 3/1/2024 عند حاجز شدرا – عكار 9 سوريين كانوا قد تسللوا إلى الأراضي اللبنانية داخل صهريج مُعدّ لنقل الغاز، وقد أُوقِف سائق الصهريج.

بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

تابعت وحدات من الجيش مهماتها الهادفة إلى مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي. أُحبِطت خلال الأسبوعين المنصرمين محاولات تسلل نحو ٧٠٠ سوري، وأُوقِف عند حاجز شدرا – عكار ٩ سوريين كانوا قد تسللوا إلى الأراضي اللبنانية داخل صهريج، وقد أُوقِف سائق الصهريج.https://t.co/SV61X7ObW3 pic.twitter.com/Sgx6U3yzTs — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) January 4, 2024