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فيديو.. الجيش اللبناني يُحبط محاولات تسلّل 700 سوريّ عبر الحدود

منذ 6 دقائق
الجيش اللبناني

الجيش اللبناني

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

“تابعت وحدات من الجيش مهماتها الهادفة إلى مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي.

في هذا الإطار، أُحبِطت خلال الأسبوعين المنصرمين محاولات تسلل نحو 700 سوري عبر الحدود اللبنانية – السورية.

وأُوقِف بتاريخ 3/1/2024 عند حاجز شدرا – عكار 9 سوريين كانوا قد تسللوا إلى الأراضي اللبنانية داخل صهريج مُعدّ لنقل الغاز، وقد أُوقِف سائق الصهريج.

بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

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