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فيديو.. الرئيس عون من النافعة: من يغطي الفساد يشارك فيه

منذ ساعتين
آخر تحديث: 11 - أبريل - 2025 11:01 صباحًا
رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون

رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون

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تفقّد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون سير العمل في مبنى مصلحة تسجيل السيارات والآليات (النافعة) في الدكوانة، يرافقه وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار.

كما انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يوثّق مشاهد للرئيس عون في “النافعة” وهو يتحدث مع الموظفين قائلاً: “اللي بغطي الفساد هو مشارك بالفساد.. المطلوب منكم إنتو تكونوا عيوننا وأي شي بتلاقوا غلط بتبلغونا “.

في السياق نفسه، كان قد أكد الرئيس عون، في وقت سابق، خلال لقائه مع جمعية ممثلي المصنعين العالميين للمركبات في لبنان، أنّ الوضع الحالي في مصلحة تسجيل السيارات والآليات “النافعة” لن يستمر على ما هو عليه، مشدداً على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة المرتكبين أيّاً كانوا.

كما أشار إلى أنّ الحل الشامل لمشاكل سوء الإدارة والفساد في لبنان يكمن في تحقيق الحكومة الإلكترونية، مؤكداً عزمه على العمل بجدية، بالتعاون مع الحكومة، لجعلها واقعاً ملموساً يساهم في تحسين الأداء الإداري وتعزيز الشفافية في البلاد.

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