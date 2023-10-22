فيديو.. الصليب الأحمر ينجح بسحب جثامين عناصر حزب الله

تمكن الصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني برفقة الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل من إجلاء جثامين عناصر حزب الله من بلدة رامية الحدودية.

وأشارت معلومات إلى أن عدد الجثامين يبلغ “6” وهي لعناصر من حزب الله استهدفهم جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف صاروخي.

ونقلتهم سيارات الدفاع المدني فيما بعد إلى مستشفى صلاح غندور.

لاحقاً نعى حزب الله 6 من عناصره الذين قتلوا في الاشتباكات عند الحدود الجنوبية، وهم:

– علي محمود مرمر “أبو تراب” من بلدة الطيبة جنوب لبنان.

– أحمد علي الحلاني “نور علي” من بلدة الحلانية في البقاع.

– علي خليل خريس.

– علي يوسف أبو خليل “ذو الفقار” من بلدة القليلة جنوب لبنان.

– حيدر خضر عياد “محمد جواد” من بلدة طيرفلسيه جنوب لبنان.

– جعفر عباس أيوب “ذو الفقار” من بلدة يونين في البقاع.