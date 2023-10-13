فيديو.. القصف الإسرائيليّ يستهدف طواقم صحافيّة في علما الشعب

استهدف قصف إسرائيلي مجموعة من الصحافيين في علما الشعب في جنوب لبنان، بينهم طواقم تابعة لقناة الجزيرة ووكالة الصحافة الفرنسية ووكالة رويترز.

وقد واكب مراسل “صوت بيروت إنترناشونال” القصف الذي أدى إلى استشهاد صحافي وإصابة 5 آخرين.

وقد أفادت “الجزيرة” بأنّ مراسلة ومصور القناة كارمن جوخدار وإيلي براخيا، من بين الجرحى في القصف الإسرائيلي على سيارتهما في علما الشعب.

يأتي ذلك بعد أن تجدد القصف الإسرائيلي المكثف منذ عصر اليوم، على علما الشعب والضهيرة ويارين ورامية عند الحدود اللبنانية الجنوبيّة، حيث أعلن جيش العدو أنّ قواته تقصف بالمدفعية الأراضي اللبنانية ردًا على انفجار عند السياج الحدودي في حنيتا.

فيما أدى القصف على خراج بلدة علما الشعب إلى اندلاع حريق هائل في ظلّ تحليق مكثف للطائرات الحربية المعادية.

كذلك استهدفت مدفعية العدو الإسرائيلي بشكل عنيف منطقة خلة المحافر في العديسة.

جاء ذلك في وقت سُمع صوت إطلاق صفارات الإنذار في مستوطنة حانيتا الإسرائيلية القريبة من الحدود مع لبنان، تحسّبًا لعملية تسلّل، فيما تمّ إطلاق قذيفة على الدبابات الإسرائيليّة المتمركزة في المنطقة.

ووفق معلومات mtv أن “ما حدث في بلدة علما الشعب هو محاولة تسلل لمجموعات فلسطينية غير أنها لم تنجح، حيث فجّرت عبوّة بالجدار إلا أن الإسرائيليين كشفوها، ما أدى إلى تبادل لإطلاق النار، ليقوم بعدها المسلحون بالانسحاب، وتبع ذلك قصف إسرائيلي على برج مراقبة للجيش وعلى المنطقة”.

إلى ذلك، أفادت مصادر أمنية بأنّ القوات الاسرائيلية أطلقت 18 قذيفة باتجاه المنطقة الواقعة في القطاع الغربي، وقد أصابت قذيفتان الجدار الفاصل واستهدفت أخرى برج مراقبة للجيش اللبناني، فيما سقط عدد من القذائف في واد قريب من المنطقة.

وفي وقت لاحق صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه بيان أوضحت فيه أنّه “بتاريخ 13/10/2023، استهدف العدو الإسرائيلي في خراج بلدة علما الشعب، برج مراقبة غير مشغول للجيش اللبناني، يُستعمل بشكل ظرفي أثناء تنفيذ المهمات والتدابير الأمنيّة، ولم يسجَّل وقوع إصابات في صفوف العسكريين”.

توازيًا، أطلقت قوات اليونيفيل في الناقورة صفارات الإنذار في مواقعها، وطلبت من وحداتها النزول إلى الملاجئ. كما طلبت أخذ الحيطة والحذر وكامل الإجراءات في المنطقة.