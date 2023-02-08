فيديو.. الهلع يسيطر على سكان جبل محسن بعد هزة أرضية جديدة

سيطرت حالة من الهلع على سكان جبل محسن بعد هزة جديدة شعر بها سكان طرابلس، حيث تم إخلاء مبنى سكني خشية انهياره.

وأفاد مراسل صوت بيروت إنترناشونال من منطقة جبل محسن بأن المركز الوطني للجيوفيزياء في بحنس التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية بأنه عند الساعة 20:58 بالتوقيت المحلي وقعت هزة بقوة 4.2 درجات على مقياس ريختر على بعد 5 كيلومترات من الهرمل جنوباً، وشعر بها سكان البقاع والشمال والمتن وكسروان وبيروت.

وحضر إلى المكان طواقم من الصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني، بالإضافة لطواقم من الجمعية الطبية الإسلامية تحسبا لوقوع إصابات في صفوف المواطنين.

وذكر أحد سكان المبنى في مقابلة مع مراسلنا، أنه تم اخلاء المبنى بالكامل بعد تشقق في بعض الحيطان.

وقال مواطن آخر أن المبنى السكني قديم جدا وتعرض للقصف بثلاث صواريخ إسرائيلية، ولم تقم الجهات المختصة في ترميمه، وأنه في إحدى المرات تبرع الشهيد رفيق الحريري لترميمه.

وتساءل المواطنون المتواجدون في المكان عن دور الجهات المختصة في معالجة الأمر.

وأشار مراسلنا إلى أن أسقف عدة بيوت في شارع ابن سينا جراء الهزة الأرضية الأخيرة.

وأعن العديد من أصحاب المقاهي عن فتحها لإيواء المواطنين النازحين.