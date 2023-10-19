الخميس 4 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 19 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيديو.. انهيار جزء من حائط جسر نهر بيروت

منذ 16 دقيقة
A A A
طباعة المقال

انهار جزء من حائط جسر نهر بيروت، نتيجة الأمطار الغزيرة وارتفاع منسوب المياه في النّهر.

ويتكرر المشهد سنوياً عند “الشتوة الأولى” في لبنان، حيث تطوف الطرقات ويغرق المواطنون بسياراتهم التي تغمرها المياه على الطرقات.

وكانت أغرقت السيول مدخل مطار بيروت حتى شعرت أن الخارجَ منه يحتاج إلى زورق للعبور، فقد تسبب المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان بتساقط أمطار غزيرة، حيث تحولت الطرقات إلى بحيرات للمياه وعلق المواطنون بزحمة سير على مختلف الطرق بسبب النفايات المتكدسة عند مجاري المياه.

كما وغرق مستشفى قلب يسوع بالمياه بسبب الأمطار، وناشدت إدارة المستشفى الجهات المعنية التدخل فوراً.

اما في الضاحية الجنوبية فقد حوّلت السيول حيّ السلّم إلى مسبح طبيعيّ، فغرقت الطرقات والسيارات، والامر نفسه انسحب على مدخل مطار بيروت الدولي حيث غمرت المياه الطريق المؤدية الى مداخل المطار، وحالت دون توقف السيارات امام مدخل المطار مما عرقل حركة المسافرين.

وفي نفق المطار، عمل عناصر من الدفاع المدني منذ الساعة الساعة الحادية عشرة من صباح أمس ولغاية الساعة الثانية والنصف على سحب أكثر من عشرين سيارة وأكثر من عشر شاحنات وإنقاذ مواطنين احتجزوا بداخلها بسبب تبرّك المياه جراء غزارة المتساقطات.

    المزيد من أخبار لبنان

    بيروت
    فيديو.. الأمطار تُغرق الطّرقات
    لقاء الجمهورية
    "لقاء الجمهورية": لعدم إقحام لبنان في الحرب
    المبنى المنهار في المنصورية
    مبنى المنصوريّة المنهار... مَن المسؤول؟

    الأكثر قراءة

    علما تركيا وإسرائيل
    سفينة تركية محملة بالخضروات تصل إلى ميناء حيفا
    علم حزب الله
    بعد مجزرة مستشفى المعمداني.. دعوة من "حزب الله"!
    كيف علقت أمريكا وبريطانيا وفرنسا على مجزرة مستشفى المعمداني؟