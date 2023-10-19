فيديو.. انهيار جزء من حائط جسر نهر بيروت

انهار جزء من حائط جسر نهر بيروت، نتيجة الأمطار الغزيرة وارتفاع منسوب المياه في النّهر.

ويتكرر المشهد سنوياً عند “الشتوة الأولى” في لبنان، حيث تطوف الطرقات ويغرق المواطنون بسياراتهم التي تغمرها المياه على الطرقات.

وكانت أغرقت السيول مدخل مطار بيروت حتى شعرت أن الخارجَ منه يحتاج إلى زورق للعبور، فقد تسبب المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان بتساقط أمطار غزيرة، حيث تحولت الطرقات إلى بحيرات للمياه وعلق المواطنون بزحمة سير على مختلف الطرق بسبب النفايات المتكدسة عند مجاري المياه.

كما وغرق مستشفى قلب يسوع بالمياه بسبب الأمطار، وناشدت إدارة المستشفى الجهات المعنية التدخل فوراً.

اما في الضاحية الجنوبية فقد حوّلت السيول حيّ السلّم إلى مسبح طبيعيّ، فغرقت الطرقات والسيارات، والامر نفسه انسحب على مدخل مطار بيروت الدولي حيث غمرت المياه الطريق المؤدية الى مداخل المطار، وحالت دون توقف السيارات امام مدخل المطار مما عرقل حركة المسافرين.

وفي نفق المطار، عمل عناصر من الدفاع المدني منذ الساعة الساعة الحادية عشرة من صباح أمس ولغاية الساعة الثانية والنصف على سحب أكثر من عشرين سيارة وأكثر من عشر شاحنات وإنقاذ مواطنين احتجزوا بداخلها بسبب تبرّك المياه جراء غزارة المتساقطات.

انهيار جزء من حائط جسر #نهر_بيروت نتيجة #الأمطار الغزيرة وارتفاع منسوب المياه في النّهر pic.twitter.com/kkXVOzvmuh — هنا لبنان (@thisislebnews) October 19, 2023