فيديو جديد لحزب الله.. "يا هلا ومرحب"

نشر الإعلام الحرب التابع لحزب الله مقطع فيديو يتضمن لقطات لجنود الجيش الإسرائيليين في قطاع غزة، مع كلام لأمين عام حزب الله حسن نصر الله.

وأظهر الفيديو مشاهد لجنود جيش الاحتلال المصابين في غزة، مع مقتطفات من خطاب نصر الله أمس، يقول فيها “يهددونا بالألوية التعبانة والمرعوبة والمهزومة في شمال غزة فـ”يا هلا ومرحب يا هلا ومرحب”.

وشدد نصر الله في خطاب أمس على أن “الذي يجب أن يخشى من الحرب والذي يجب أن يخاف من الحرب هي إسرائيل وجيش العدو ومستوطني العدو، هؤلاء الذين يجب أن يخافوا وليس لبنان، ونحن منذ 99 يوماً جاهزون للحرب ولا نخافها ولا نخشاها وسنقبل عليها، وكما قلنا سنقاتل من دون أسقف ولا ضوابط إذا فرضت علينا.