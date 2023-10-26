فيديو.. حريق علما الشعب يتوسع وتدخل لليونيفيل

أفاد مراسل صوت بيروت انترناشونال، أن “النيران لا زالت تلتهم مساحات حرجية واسعة عند الحدود في علما الشعب بسبب القصف الفوسفوري والقذائف الضوئية التي ألقاها الجيش الاسائيلي مساء أمس”.

وتابع بأن “الدفاع المدني واليونيفيل يعملان على إخماد النيران التي على وشك الوصول إلى مباني سكنية وعلى المدرسة الرسمية في علما الشعب”.

وكان قد ناشد أهالي بلدة علما الشعب الحدودية صباح اليوم الخميس, قوات “اليونيفيل” والجيش اللبناني والدفاع المدني ضرورة التدخل السريع والعمل على إطفاء النيران التي اندلعت جراء القصف الاسرائيلي والتي التهمت مساحات واسعة من كروم البلدة وباتت تهدد المنازل.