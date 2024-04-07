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فيديو.. حزب الله يوثق إسقاط المسيرة الإسرائيلية "هرمز 900"

منذ ساعة واحدة
حزب الله يوثق إسقاط المسيرة الإسرائيلية "هرمز 900"

حزب الله يوثق إسقاط المسيرة الإسرائيلية "هرمز 900"

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بث الإعلام الحربي لحزب الله، مقطع فيديو يوثق عملية استهداف طائرة مسيّرة مسلّحة تابعة لجيش العدو الإسرائيلي من نوع هرمز 900، وإسقاطها فوق الأراضي اللبنانية.

فيما أوضح الجيش الإسرائيلي أن سقوط طائرة مسيرة تابعة لسلاح الجو في الأراضي اللبنانية تم بعد استهدافها بصاروخ أرض جو.

ورداً على إسقاط المسيرة الإسرائيلية نفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات على منطقة البقاع اللبنانية في ساعة متأخرة (السبت 6-4-2024)، حيث أشار مصدران امنيان لرويترز أن الهجوم الإسرائيلي استهدف معسكر تدريب لحزب الله في قرية جنتا بالقرب من الحدود مع سوريا.

 

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