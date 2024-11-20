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فيديو.. دمار في معسكر للجيش الاسرائيلي بالجليل الغربي بعد استهدافه بمسيرة!

منذ 14 ساعة
آخر تحديث: 20 - نوفمبر - 2024 8:45 صباحًا
تسلل طائرات مسيرة نحو الجليل وحيفا والكرمل

تسلل طائرات مسيرة نحو الجليل وحيفا والكرمل

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أعلنت وسائل اعلام اسرائيلية عن دمار كبير في قاعدة عسكرية للجيش الاسرائيلي قرب “نهاريا” شمال اسرائيل بعد إصابتها بمسيرة من حزب الله و ذلك بعد إطلاق سرب من المسيرات الانقضاضية من جنوب لبنان باتجاه الجليل الغربي وأهداف عسكرية في عكا وحيفا شمال إسرائيل.

و قد رصد مقطع فيديو مسيرة لحزب الله و هي تتجول في شمال اسرائيل.

كما أظهر مقطع فيديو آخر تصاعد الدخان من أحد قواعد الجيش الاسرائيلي بعد إصابتها بطائرة مسيرة من حزب الله في شمال اسرائيل.

و في نفس السياق نقلت مواقع إعلامية إسرائيلية عن سقوط مسيرة في معسكر للجيش بالجليل الغربي ووقوع أضرار في كنيس داخله.

و أظهر مقطع فيديو دماراً هائلاً في قاعدة عسكرية للجيش الاسرائيلي قرب “نهاريا”.

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