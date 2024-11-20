فيديو.. دمار في معسكر للجيش الاسرائيلي بالجليل الغربي بعد استهدافه بمسيرة!

أعلنت وسائل اعلام اسرائيلية عن دمار كبير في قاعدة عسكرية للجيش الاسرائيلي قرب “نهاريا” شمال اسرائيل بعد إصابتها بمسيرة من حزب الله و ذلك بعد إطلاق سرب من المسيرات الانقضاضية من جنوب لبنان باتجاه الجليل الغربي وأهداف عسكرية في عكا وحيفا شمال إسرائيل.

و قد رصد مقطع فيديو مسيرة لحزب الله و هي تتجول في شمال اسرائيل.

كما أظهر مقطع فيديو آخر تصاعد الدخان من أحد قواعد الجيش الاسرائيلي بعد إصابتها بطائرة مسيرة من حزب الله في شمال اسرائيل.

و في نفس السياق نقلت مواقع إعلامية إسرائيلية عن سقوط مسيرة في معسكر للجيش بالجليل الغربي ووقوع أضرار في كنيس داخله.

و أظهر مقطع فيديو دماراً هائلاً في قاعدة عسكرية للجيش الاسرائيلي قرب “نهاريا”.